升格當爸2個月 黃曉明腫了一圈幸福肥
演藝圈模範夫妻檔黃曉明和Angelababy（Baby），今年1月迎來寶貝兒子「小海綿」報到，兩人正式升格當新手爸媽，日前他們外出用餐被捕獲，Baby產後2個月仍是纖細身材，宛如沒生過一樣，反而黃曉明卻疑似胖一圈。
黃曉明近日帶著老婆Baby出席朋友的生日聚會，穿墨綠色T恤的他和朋友合照留念，卻被發現身材明顯腫了，雖仍是帥氣臉蛋，但似乎也圓潤不少，引來大家笑虧他是「幸福肥」。另外，席間他和Baby還被捕捉到深情對視放閃，小倆口依舊甜蜜的畫面，讓網友大呼就算只看照片，也能感受到超幸福的氛圍。
(中時電子報)
關鍵字：黃曉明、Angelababy
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