安俊朋、劉宇珊「口水交流」沈建宏個性驟變

安俊朋和宇珊在現場模擬共吃一根冰棒，張瓊姿立刻衛教：「這是不可以的，如果有A型肝炎會傳染。（中天提供）

2017年中天、中視原創大戲《這些年那些事》即將上檔，今(27日)盛大舉辦首映會，這部以眷村為背景的新戲，刻畫民國六十年代的深刻情感，除了在台灣本島取景，還遠赴澎湖和馬祖兩大外島拍攝，今天記者會上導演沈曉海、製作人甯宜文和主要演員艾偉、張瓊姿、陸明君、陳志強、唐林、沈建宏、安俊朋、劉宇珊、金凱德、謝寶萱、林道遠、李富群、蔡承邑等全部盛裝出席，開心見證這部歷經重重艱難、精心拍攝完成的心血結晶和觀眾見面。

劇中安俊朋和劉宇珊是青梅竹馬，兩人感情非常好，不但可以共吃一碗冰，也是唯一有親密吻戲的組合，被虧有不少「口水交流」的經驗。宇珊透露原本劇本都沒有安排吻戲，但導演常常感覺來了就現場加戲，福利大放送，要兩人把握機會「舌吻」，而且追求真實，希望兩人來真的完全投入，安俊朋生性害羞，鏡頭前便顯得活潑的宇珊較為主動，宇珊笑說「導演說要他主動親，但我都等不到，只好說那姊姊來囉，總不能一直僵在那邊！」安俊朋解釋「我只是比較慢而已，下次會改進！」宇珊馬上吐槽「演完了啦，沒有下次了！」安俊朋和沈建宏也被宇珊猛虧到外島拍攝時，兩個大男生住同一間宿舍，同床共枕「睡出好感情」，從一開始陌生不熟，過夜後感情馬上突飛猛進，宇珊曾一早去敲房門，看兩人在房內的互動，「根本就是情侶的同居生活！」眾人笑翻。

宇珊自認在戲裡最大挑戰是各式各樣情境的哭戲，有笑著哭、生氣哭、悲從中來的哭、撒嬌的哭等等，有時候一天拍20場戲，有一半場次都要哭，「哭到後面眼睛跟乒乓球一樣腫。」沈建宏在戲裡是小混混，演老爸的陳志強以前是黑道大哥，而他一心想子承父業，沈建宏表示以前自己太溫和，坦言出道太早，「我的個性就是沒有個性」，但演了這個角色後，在戲裡做盡所有叛逆事，體驗沒有經歷過的人生，結果太過入戲性格變得急躁，開車也沒耐性，安俊朋爆料有一次坐沈建宏的車，目睹他為了警告一個違規超車的車輛狂按喇叭，把他給嚇了一跳，沈建宏不好意思笑說「殺青之後我有開始慢慢撿回氣質啦！」

艾偉和張瓊姿在戲裡飾演宇珊的父母，艾偉是山東大老粗，很疼愛小孩，不像劇中劉德凱和陳志強對孩子的高壓打罵教育方式，但他也認同孩子必須適當管教，被問到會不會打罵自己的女兒，他卻笑說「捨不得」。有趣的是張瓊姿看到安俊朋和宇珊在現場模擬共吃一根冰棒給媒體拍照，特別有感而發，「要宣導一下，剛剛共用一根冰棒是不可以的，如果有A型肝炎的話會馬上傳染！最近經歷了我先生的A型肝炎，所以我真的很注意這點！」藉此機會呼籲大家要公筷母匙，用心良苦。

(時報周刊)