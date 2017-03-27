大湖農會徐欽志續掌農會 強化泰安農民福利

大湖地區農會總幹事徐欽志在這屆農會選戰中，成功整合大湖及泰安的地方勢力，穩健連任也重新拿下主導權，為過往紛擾的農會吃進一顆定心丸。

大湖地區農會服務的農民包括大湖及泰安，過去幾乎都由大湖掌握多數席次，包括三巨頭的職務也都是由大湖系統擔任，泰安農民聲音有如被隱形，加上近兩年派系大亂鬥，基層農民有苦不能言，如今大勢底定，也讓農民鬆口氣。

獲連任的徐欽志是大湖農家子弟，自日本武藏工業大學電氣工學博士，軍人出身的他，歷經中科院、僑光科大等教職，兩年前借調農會任總幹事一職也展現他的實力。

徐欽志說，自家有種草莓，知道草莓農的辛苦，目前大湖草莓育苗、高接梨接穗面臨瓶頸，培育健康、抗病的莓苗，尋找更穩定的梨穗來源是目前首要的任務。

大湖地區農民的困境在於草莓種植技術的改良，而泰安地區農民多以種植桂竹筍、甜柿為主，在農業資材、銷售、加工部分則需要農政單位輔導。

長期遭忽視、資源分配不均等問題，造成這次泰安勢力反撲，對此，徐欽志坦言，過去大湖農會確實做得不夠，未來針對桂竹筍的部分，會爭取經費研擬設置桂竹筍加工廠，加強通路，避免筍農遭中盤剝削，甜柿農反映的猴害問題也將繼續跟農委會討論防制。

國內旅遊人數下降，大湖酒莊也受到影響，徐欽志說，接下來會重新塑造定位酒莊形象，讓消費者有耳目一新的感受，讓農會、酒莊繼續成為大湖莓農間向心力的代表。

(中時)