大湖農會徐欽志續掌農會 強化泰安農民福利
大湖地區農會總幹事徐欽志在這屆農會選戰中，成功整合大湖及泰安的地方勢力，穩健連任也重新拿下主導權，為過往紛擾的農會吃進一顆定心丸。
大湖地區農會服務的農民包括大湖及泰安，過去幾乎都由大湖掌握多數席次，包括三巨頭的職務也都是由大湖系統擔任，泰安農民聲音有如被隱形，加上近兩年派系大亂鬥，基層農民有苦不能言，如今大勢底定，也讓農民鬆口氣。
獲連任的徐欽志是大湖農家子弟，自日本武藏工業大學電氣工學博士，軍人出身的他，歷經中科院、僑光科大等教職，兩年前借調農會任總幹事一職也展現他的實力。
徐欽志說，自家有種草莓，知道草莓農的辛苦，目前大湖草莓育苗、高接梨接穗面臨瓶頸，培育健康、抗病的莓苗，尋找更穩定的梨穗來源是目前首要的任務。
大湖地區農民的困境在於草莓種植技術的改良，而泰安地區農民多以種植桂竹筍、甜柿為主，在農業資材、銷售、加工部分則需要農政單位輔導。
長期遭忽視、資源分配不均等問題，造成這次泰安勢力反撲，對此，徐欽志坦言，過去大湖農會確實做得不夠，未來針對桂竹筍的部分，會爭取經費研擬設置桂竹筍加工廠，加強通路，避免筍農遭中盤剝削，甜柿農反映的猴害問題也將繼續跟農委會討論防制。
國內旅遊人數下降，大湖酒莊也受到影響，徐欽志說，接下來會重新塑造定位酒莊形象，讓消費者有耳目一新的感受，讓農會、酒莊繼續成為大湖莓農間向心力的代表。
(中時)
關鍵字：大湖農會
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。