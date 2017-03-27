老爺酒店集團推墨西哥食尚週。（黃文博翻攝）

老爺酒店集團即將於4月15日起至4月30日，由旗下台北、新竹、台南、知本、礁溪五家酒店的自助餐廳聯合推出期間限定活動-『VIVA MEXICO 墨西哥食尚週』，特別邀請墨西哥裔的西貢老爺酒店餐部副總兼行政主廚-Mr. Arturo Cristianer與五家酒店主廚傳承最道地的墨西哥料理!

老爺表示，在當今世界權威美食家的眼中，墨西哥菜餚是和中國、法國、印度、義大利齊名的世界五大菜系之一，老爺希望將墨西哥的美食與風尚介紹給國人，今年度老爺集團酒店旗下台北、新竹、台南、知本、礁溪五家酒店的自助餐廳推出「VIVA Mexico墨西哥食尚週」。

同時特邀集團海外飯店西貢老爺酒店的墨西哥籍行政主廚Mr. Arturo Cristiane來台客座，即將於4月15日起至4月30日展開墨西哥美食節活動。此項墨西哥美食節活動獲得墨西哥在台文化辦事處襄贊與指導，除了地道的美食之外，用餐環境的氛圍營造、表演活動都將給予國人最完整的墨西哥餐飲文化體驗。

老爺酒店集團除盛情邀請國人參與這場墨西哥美食嘉年華外，每週再舉辦用餐送住宿券抽獎活動，有機會抽中台北、新竹、礁溪、知本、台南五家老爺酒店雙人免費住宿一晚。

(中時)