發展航太產業 林佳龍6月訪巴黎航太展

我要評比

台中市政府推動智慧機械產業，台中市長林佳龍將於6月份率團參訪法國巴黎航太展，與當地航太公司簽約，針對航太加工技術領域合作。

台中市經濟發展局長呂曜志今天在市政會議中進行「打造智慧機械之都及投資招商成果」專案報告，針對願景、作法、智慧機械產業園區規劃、辦公室、發展中心、產學合作各面向進度期程詳細說明，同時也報告重大國際招商成果。

呂曜志指出，市府國際招商都有預先設定目的與目標，並與國家整體所需政策連結，如前往日本與三菱重工供應商合作，讓台灣從製造汽車的加工廠升級到製造航太零組件產業，未來更有望直接與日本三菱重工或美國波音、歐洲空中巴士進一步合作。

市府指出，林佳龍將於6月份率團參訪法國巴黎航太展，計畫與當地航太公司簽約，針對航太加工技術領域合作，後續也將配合新南向政策，與菲律賓、新加坡等國擴大經貿交流。

招商成果方面，呂曜志說，台中市去年獲得全國招商績效評比第2名外，安川電機可望於下月正式在台中開幕，而三井不動產預定今年第2季動工，明年底將可試營運，還有台積電、美光科技等半導體大廠正擴廠裝機中。

「台中成功是台灣成功的關鍵」，林佳龍表示，台灣產業轉型面臨升級考驗，為讓中小企業等製造業根留台灣，針對「大肚山60公里黃金縱谷產業聚落」將加強技職再造，計畫藉由中科與竹科串聯起台灣高薪產業藍帶，開創台灣經濟發展契機。1060327

(中央社)