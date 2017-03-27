發展航太產業 林佳龍6月訪巴黎航太展
台中市政府推動智慧機械產業，台中市長林佳龍將於6月份率團參訪法國巴黎航太展，與當地航太公司簽約，針對航太加工技術領域合作。
台中市經濟發展局長呂曜志今天在市政會議中進行「打造智慧機械之都及投資招商成果」專案報告，針對願景、作法、智慧機械產業園區規劃、辦公室、發展中心、產學合作各面向進度期程詳細說明，同時也報告重大國際招商成果。
呂曜志指出，市府國際招商都有預先設定目的與目標，並與國家整體所需政策連結，如前往日本與三菱重工供應商合作，讓台灣從製造汽車的加工廠升級到製造航太零組件產業，未來更有望直接與日本三菱重工或美國波音、歐洲空中巴士進一步合作。
市府指出，林佳龍將於6月份率團參訪法國巴黎航太展，計畫與當地航太公司簽約，針對航太加工技術領域合作，後續也將配合新南向政策，與菲律賓、新加坡等國擴大經貿交流。
招商成果方面，呂曜志說，台中市去年獲得全國招商績效評比第2名外，安川電機可望於下月正式在台中開幕，而三井不動產預定今年第2季動工，明年底將可試營運，還有台積電、美光科技等半導體大廠正擴廠裝機中。
「台中成功是台灣成功的關鍵」，林佳龍表示，台灣產業轉型面臨升級考驗，為讓中小企業等製造業根留台灣，針對「大肚山60公里黃金縱谷產業聚落」將加強技職再造，計畫藉由中科與竹科串聯起台灣高薪產業藍帶，開創台灣經濟發展契機。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。