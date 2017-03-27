倫敦恐攻案像IS手法 但欠明確關聯性
在英國國會大廈外發動攻擊，奪走4條人命的「伊斯蘭國（IS）戰士」，或許是響應IS呼籲武裝對抗西方國家的號召，但IS迄今未證明他是聽命行事。
路透社報導，英國出生，皈依成為穆斯林的馬樹德（Khalid Masood）在國會大廈前開車衝撞行人，持刀刺死1名警員的攻擊事件，類似伊斯蘭國宣稱在歐洲犯下的其他致命攻擊事件。
倫敦恐攻發生後近24小時，IS發表簡短聲明，聲稱馬樹德是IS戰士。但未透露任何細節指向IS高層事先知道他的計畫。
本質上來說，馬樹德和IS間的關聯並未排除。IS往往會在之後才發布和任務規畫執行有關的影片或其他證據。
但是由1名僅持1把刀，開著1輛車的戰士所執行的倫敦攻擊事件的特徵，符合近來毋需訓練，軍事技巧或外部指示的攻擊模式。
IS發言人阿德納尼（Abu Mohammed al Adnani）曾在2014年底，IS四處攻城掠地時，呼籲全世界的IS支持者執行這類攻擊。
阿德納尼表示：「倘若你可以除掉1名懷疑的美國人或歐洲人...不管是拿石頭砸破他的頭，用刀殺死他，開車輾過他，把他從高處推下，讓他窒息，或毒死他都可以。」阿德納尼在去年8月美軍空襲敘利亞行動中喪命。
英國反恐警察表示，警方仍試圖瞭解和好戰分子有關聯的馬樹德，是否在他人指示或支援下獨自行動。1060327
(中央社)
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