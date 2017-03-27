英脫歐 法女版川普 歐盟面臨最冷春天
3月該是春暖花開季節，但歐盟將從本週進入最冷春天，英國3月29日將啟動脫歐，而高喊「歐盟將死」的法國極右派總統候選人瑪琳．雷朋聲勢不低。
歐盟剛在3月25日慶祝成立60週年，本週開始卻將面臨一連串可能會分裂歐盟前景的重大挑戰，歐洲議會今天上午對外發出的未來一週重點項目，就列出大大的英國脫歐「Brexit」字樣。
英國首相梅伊（Theresa May）將在3月29日正式啟動脫歐時程，而歐盟理事會主席圖斯克（Donald Tusk）除將在收件後的48小時內把談判指引草案送給英國除外的其它27個成員國，另在4月29日針對英國脫歐召開特別高峰會議，確定談判準則及任命談判人員。
從本週開始，歐洲大陸不再是一致整合，在未來2年的談判時程內，可以預期的是英國與歐盟分手之路將不會太平和，歐盟已經喊出要讓英國付出天價分手費，英國也將保護利益不退讓。
除了英國讓歐盟頭痛外，另一個讓歐盟膽戰心驚的就是法國，法國即將在4月23日舉行第一輪總統大選投票，極右派的候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）昨天在一場造勢集會上對著大聲歡呼與鼓掌的群眾說：「歐盟將死，因為人們已一點都不想要了..傲慢與霸權的帝國註定得滅亡。」
而目前多份民調預測，瑪琳．雷朋在4月23日的第一輪投票勝出的機率很大，對歐盟來說，目前應該就是期待呼聲最高的中間派馬克宏（Emmanuel Macron）及保守派的費雍（Francois Fillon）也要努力，別讓法國成為脫歐第二張骨牌。
歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）先前曾說，「歐盟現在不是最好的狀況」，並直言希望不會再有其他國家脫離歐盟，「若再有幾個國家脫歐，歐盟肯定垮台。」1060327
(中央社)
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