51歲郭富城娶29歲妻 已秘密遞申請
51歲香港天王郭富城在傳出即將於4月迎娶29歲大陸模特兒方媛後，香港媒體今天進一步刊出一張「擬結婚通知書」照片顯示，郭富城已於3月4日秘密提出結婚登記申請。
香港蘋果日報報導，郭富城和方媛於3月4日秘密向香港遞件，應於3個月內完成手續，也就是最遲6月初就會完成結婚登記。
根據香港政府網站介紹，無論擬結婚人士打算在香港以任何儀式或場地舉行婚禮，均須事先以表格向香港的婚姻登記處遞交「擬結婚通知書」。
報導說，這張結婚通知書顯示，方媛填寫職業是「fashion designer」（時裝設計師）；兩人報稱同住香港跑馬地大坑道寓所。
香港01報導，郭富城自去年高調認愛，與方媛至今感情相當穩定。網上日前更傳出女方親友已準備到香港參加婚禮，「剛才聽銀行工作人員說，她一個朋友要換港幣，說下個月父母要去香港參加表妹婚禮，表妹跟郭富城結婚，表妹是方媛。」1060327
(中央社)
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