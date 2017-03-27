韓媒：北韓可能4月實施第6次核試驗
南韓媒體報導，北京外交消息人士今天透露，北韓可能於4月實施第6次核子試驗，以向韓美兩國進行武力示威。
南韓媒體引述北京外交消息人士的話指出，北韓正進行2個新坑道的挖掘工作。北韓在完成挖掘後，將在這2個坑道中同時或陸續進行核子試驗。
韓聯社報導，這名人士指出，北韓只要找到藉口，就能隨時進行核子試驗。目前還不清楚實施核子試驗的時間，可能是美中川習會前後或太陽節（4月15日金日成生日）前後。
這名人士說，應該不會在4月11日、最高人民會議第5次會議期間進行，但不排除4月25日北韓人民軍建軍85週年前後進行的可能性。
報導也引述美國福斯新聞網，北韓在核子試驗場附近挖掘新坑道，相關作業已進入收尾階段，北韓最早將在3月底進行新一輪核子試驗。
另外，法新社也引述相關人士的話，最近捕捉到北韓為新一輪核子試驗做準備的跡象。1060327
(中央社)
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