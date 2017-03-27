年金改革 年改會28日向蔡總統報告

負責年金改革的行政院政務委員林萬億表示，明天年改會與相關部會將向總統蔡英文報告進度，如所得替代率降至70%、軍公教可領18%的月退金「樓地板」金額等，由總統做最後定奪。

林萬億表示，公教勞年金改革版本，行政院與考試院將於30日同步送往立法院，明天中午年改會、考試院、銓敘部、教育部等相關單位，將先向蔡總統報告進度。

林萬億說，向總統報告的內容，主要是年改國是會議與考試院審查後的版本差異，如公教人員所得替代率逐年自80%降至70%（任職年資35年）、最低生活保障為新台幣3萬2160元、退休金計算基準為最後在職10年平均薪俸等。

他說，年改方案有調整的部分，明天將一一向蔡總統說明版本差異，並由總統做最後裁示。1060327

(中央社)