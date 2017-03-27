年金改革 年改會28日向蔡總統報告
負責年金改革的行政院政務委員林萬億表示，明天年改會與相關部會將向總統蔡英文報告進度，如所得替代率降至70%、軍公教可領18%的月退金「樓地板」金額等，由總統做最後定奪。
林萬億表示，公教勞年金改革版本，行政院與考試院將於30日同步送往立法院，明天中午年改會、考試院、銓敘部、教育部等相關單位，將先向蔡總統報告進度。
林萬億說，向總統報告的內容，主要是年改國是會議與考試院審查後的版本差異，如公教人員所得替代率逐年自80%降至70%（任職年資35年）、最低生活保障為新台幣3萬2160元、退休金計算基準為最後在職10年平均薪俸等。
他說，年改方案有調整的部分，明天將一一向蔡總統說明版本差異，並由總統做最後裁示。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。