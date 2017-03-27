奪島作戰 日陸上自衛隊兩棲機動團負責

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日本「產經新聞」報導，日本陸上自衛隊將成立負責奪回離島作戰的「水陸兩棲機動團」，今天舉行教育部隊的成立儀式。

中國大陸海洋活動擴大，日本計劃在長崎縣佐世保市的相浦駐囤地成立水陸兩棲機動團部隊，以防備從鹿兒島到沖繩縣之間的西南群島遭受攻擊。

日本陸上自衛隊今天成立教育部隊，負責教導要部署在水陸兩棲機動團的部隊，訓練內容包括AAV7兩棲突擊車操作、潛入島嶼的實戰技術等。

日本陸上自衛隊於2年前在相浦駐囤地成立籌備部隊，今天進行調整，以促使創設水陸兩棲機動團的準備作業能加速進行。

日本政府計劃明年度陸續調度新型運輸機「魚鷹機」（Osprey），做為運送水陸兩棲機動團的載具，魚鷹機將部署於佐賀機場（位於佐賀市）。1060327

(中央社)