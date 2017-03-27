港新當選特首林鄭月娥探訪基層
即將上任的香港首位女行政長官（特首）林鄭月娥兌現其「用心聆聽」的承諾，當選後立即探訪基層，接觸民眾。
林鄭月娥昨天當選特首後曾說，今後會要求管治團隊「必須用聆聽、與民共議」，而她本人今天就親力親為，先後到港島、九龍和新界地區接觸民眾。
林鄭月娥先後前往中環、荃灣、沙田、觀塘和黃埔，所到之處都受到民眾熱烈歡迎，有民眾要求與她拍照留念，有人主動要求她落實「一國兩制」。
她接受記者訪問時表示，雖然與市民接觸短暫，但希望為管治新風格帶來好開始。她並指出，市民對施政和地區建設都有切身建議及回應，政府施政要以民為本，要更虛心和聆聽意見。
她說，今後將會更加頻繁到基層接觸市民，為「與民共議」打好基礎。1060327
(中央社)
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