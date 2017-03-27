菜市場女慣竊不怕被抓 警方籲小心
斗六市西市場一名女性竊盜慣犯不怕被抓，兩個月被抓四次，仍一有機會就偷，偷到連警方也受不了，發布新聞稿請民眾上西市場買菜要顧好自己的錢包。
一名女攤商向斗六派出所報案，她與丈夫收攤時，放在車內副駕駛座上的側背包不見了，內有新台幣4萬7000元，還有證件、金融卡等。
斗六派出所獲報後，調閱西市場監視器畫面比對發現，是五十歲的蘇姓女慣竊所為，她利用上述夫妻倆忙著收攤時，趁機開車門拿走側背包。
警方立即通知蘇嫌到案說明，蘇嫌也坦承不諱，說她當天服用大量安眠藥導致神智不清，加上需要錢吃飯、付房租，才會偷走車上的財物，得手後將證件、金融卡隨手丟棄，金錢已花用殆盡。
隔沒幾天，蘇嫌又以同樣手法，直接打開停在路旁的貨車車門，偷竊攤商的背包，好像如入無人之境，不過當場被逮。
斗六派出表示，蘇姓慣犯偷不停、抓不怕，2個月來已遭斗六派出所查獲4起竊盜案，民眾一定要記得保管好自己財物，不要讓竊嫌有下手的機會。
(中時)
關鍵字：斗六
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