男子追撞2車 駕駛乘客3人瞬間逃逸
今天凌晨1點50分，北市內湖區堤頂大道舊宗路閘道，發生一起轎車追撞2車後，駕駛與乘客共3人，開車門瞬間逃逸無蹤，警方根據車牌找到蘇姓駕駛，他辯稱發生車禍後緊張，加上自己沒有駕照，不知該怎麼辦，才會「棄車逃逸」，警方已經採集方向盤上指紋展開調查。
警方表示，蘇姓駕駛的三菱自小客車，自堤頂大道往南港方向，從舊宗路閘道下橋，疑似要超車，跨越雙黃線，驚見對向車子上橋，趕緊轉方向盤切入原本車道，煞車不及，撞擊2輛正在等紅綠燈的轎車。
發生車禍後，蘇姓駕駛與車上另外2名友人，立刻下車逃逸消失無蹤，並沒有等候警察到場，前方遭追撞的2輛轎車，其中1輛計程車，駕駛稱自己的腳扭傷並未送醫。
警方根據車牌找到車主，車主稱車輛借給弟弟，弟弟又借給朋友，警方下午與蘇通電話時，他坦承駕車，但因沒有駕照，肇事後緊張不知所措，才會留下車輛逃逸，警方已經採集車上指紋，以及相關證據，傳喚蘇男到案說明，釐清3人逃跑是否有隱情。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。