男子追撞2車 駕駛乘客3人瞬間逃逸

我要評比

今天凌晨1點50分，北市內湖區堤頂大道舊宗路閘道，發生一起轎車追撞2車後，駕駛與乘客共3人，開車門瞬間逃逸無蹤，警方根據車牌找到蘇姓駕駛，他辯稱發生車禍後緊張，加上自己沒有駕照，不知該怎麼辦，才會「棄車逃逸」，警方已經採集方向盤上指紋展開調查。

警方表示，蘇姓駕駛的三菱自小客車，自堤頂大道往南港方向，從舊宗路閘道下橋，疑似要超車，跨越雙黃線，驚見對向車子上橋，趕緊轉方向盤切入原本車道，煞車不及，撞擊2輛正在等紅綠燈的轎車。

發生車禍後，蘇姓駕駛與車上另外2名友人，立刻下車逃逸消失無蹤，並沒有等候警察到場，前方遭追撞的2輛轎車，其中1輛計程車，駕駛稱自己的腳扭傷並未送醫。

警方根據車牌找到車主，車主稱車輛借給弟弟，弟弟又借給朋友，警方下午與蘇通電話時，他坦承駕車，但因沒有駕照，肇事後緊張不知所措，才會留下車輛逃逸，警方已經採集車上指紋，以及相關證據，傳喚蘇男到案說明，釐清3人逃跑是否有隱情。

(中時)