毒駕開車恍神 警查獲400克K毒
苑裡鎮一名25歲葉姓男子日前駕車載范姓友人外出，疑似在車內拉K拉到恍神，遇見前方警察路檢，心虛後踩了一下剎車，員警見狀直覺有異予以攔查，發現車內飄出濃厚K味，更在駕駛座下發現一個袋子，裡頭全是K他命毒品、現金、手機等物，葉姓駕駛坦承都是他所有，帶回警局偵訊、採尿後移送法辦。
通霄警分局社苓派出所所長周國平、警員張仲凱、王郁桑，26日晚上執行路檢勤務時，看見一部小客車駛近路檢點突然車速驟降直覺有異，所長示意員警注意攔查，葉男開窗後飄出K煙味，員警請駕駛下車接受盤查，並在駕駛座下方發現一個袋子，命葉男打開後發現裡頭全是K他命毒品，總計27包重463公克、員警另外還在袋內起出電子磅砰、K盤、現金12萬多元、手機3支，懷疑葉男簡直就是毒品盤商，全數依法查扣。
葉男見東窗事發，還連忙請律師到場為其辯護，他向警方供稱K毒是在台中市向不知名男子以新台幣10萬元購得，準備自己和范姓朋友「慢慢使用」，員警則反問既是如此何苦還要自備分裝袋及電子磅砰，葉無言以對，警訊後依預備販賣毒品罪移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。