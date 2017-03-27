毒駕開車恍神 警查獲400克K毒

苑裡鎮一名25歲葉姓男子日前駕車載范姓友人外出，疑似在車內拉K拉到恍神，遇見前方警察路檢，心虛後踩了一下剎車，員警見狀直覺有異予以攔查，發現車內飄出濃厚K味，更在駕駛座下發現一個袋子，裡頭全是K他命毒品、現金、手機等物，葉姓駕駛坦承都是他所有，帶回警局偵訊、採尿後移送法辦。

通霄警分局社苓派出所所長周國平、警員張仲凱、王郁桑，26日晚上執行路檢勤務時，看見一部小客車駛近路檢點突然車速驟降直覺有異，所長示意員警注意攔查，葉男開窗後飄出K煙味，員警請駕駛下車接受盤查，並在駕駛座下方發現一個袋子，命葉男打開後發現裡頭全是K他命毒品，總計27包重463公克、員警另外還在袋內起出電子磅砰、K盤、現金12萬多元、手機3支，懷疑葉男簡直就是毒品盤商，全數依法查扣。

葉男見東窗事發，還連忙請律師到場為其辯護，他向警方供稱K毒是在台中市向不知名男子以新台幣10萬元購得，準備自己和范姓朋友「慢慢使用」，員警則反問既是如此何苦還要自備分裝袋及電子磅砰，葉無言以對，警訊後依預備販賣毒品罪移送法辦。

(中時)