不一樣的潮州！「潮水生活節」清明連假展開
屏東縣潮州鎮近年來積極發展觀光，不乏有青年返鄉創業，只盼為故鄉做點事，去年17個在地特色店家自發性結盟，經半年籌畫後誕生首屆「潮水生活節」，將在4月1日起連3天登場，共有25場講座、活動、市集，要讓民眾看見不一樣的潮州。
去年9月間，在文化大學當講師的潮州子弟龔紋莎，帶著學生返鄉做田野調查時，發現故鄉存有許多保有在地特色的店家，當中還有環抱夢想回鄉創業的青年，她覺得若將大家整合起來、互相交流，潮州勢必會成為另一種風貌，於是在經多方探訪下，這個夢想逐一落實。
從台灣好基金會、藍色東港溪保育協會到屏東木工學堂、幼稚園小旅社再到玫來晏趣製麵小農農莊、達米安咖啡等，共有17個店家、協會達成共識，不僅自發性結盟，還自掏腰包策畫潮水生活節，盼讓民眾在清明連假時仍認識不一樣的潮州。
「潮州不只有燒冷冰、心之和。」藍色東港溪保育協會總幹事吳儷嬅說，潮水生活節的產生並非是講求經濟效益，而是要讓大家更清楚潮州是塊寶地，並有許多人在默默耕耘，在毫無公家單位的資助下，仍是可以舉辦慶典，這就是潮州與眾不同的地方。
製麵農莊老闆娘余玫芬說，10年前因受鼓勵而舉家返鄉創業，一路走來經歷艱辛也有歡笑，而現在正是換她鼓勵年輕人的時候，希望潮州的好能真正被看到。
(中時)
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