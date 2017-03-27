韓國會擬通過決議敦促大陸停止反薩德

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南韓朝野5大政黨今天決定在國會臨時會議中通過決議，敦促中國大陸停止針對南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）採取反制措施。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，南韓共同民主黨、自由韓國黨、國民之黨、正黨、正義黨等5個政黨黨鞭會晤並作出上述決定。

由於南韓下一屆（第19屆）總統選舉將提前至5月9日舉行，5個政黨就討論修改「總統職務交接法」達成了共識。

此外，5黨商定28日在國會召開全體會議選出「世越號」客輪沉船事故調查委員，並討論有關對失蹤者的賠償事宜。1060327

(中央社)