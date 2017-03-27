接見空軍子弟校友 副總統不忘談年改

副總統陳建仁今天接見空軍子弟學校旅美加校友聯誼會，除了期盼僑胞繼續支持政府，做政府堅實後盾，他還提到，政府推動年金改革與司法改革，無論過程如何艱難，政府有決心。

陳副總統今天接見「中華民國空軍子弟學校旅美加校友聯誼會回國訪問團」，訪賓一行由訪問團團長楊賢怡、副團長張佳蕊及榮譽副團長朱碧雲陪同，僑務委員會委員長吳新興也在座。

副總統說，期盼僑胞繼續支持政府，做政府堅實的後盾，讓台灣越來愈好。

副總統提到，從2006年開始，空軍子弟學校旅美加校友幾乎每2年就組團回國訪問，這代表校友們對台灣政經情勢發展的密切關心，以及對中華民國政府的支持。

他說，中華民國空軍子弟學校自民國23年成立以來，隨著政府播遷來台，培育了優秀空軍子弟8萬餘人，歷屆校友出類拔萃，在不同的領域都有傑出表現，因為有著相同的生長背景和共同的溫馨回憶，組成校友會的熱情極為深厚，對中華民國的熱愛更是令人感動。

副總統說，今年適逢中華民國空軍814空戰勝利80週年紀念，該會每年都會在「814」這一個值得紀念的日子舉辦年會，緬懷空軍先賢犧牲奮鬥、保衛國家的精神。

副總統提及，今年政府最重要的任務，就是要振興台灣的經濟，為台灣的經濟轉型打下良好基礎。行政院目前已提出包括亞洲矽谷、生技醫藥、綠能科技、智慧機械、國防產業，以及新農業、循環經濟等「5加2」產業創新研發計畫，盼能帶動台灣經濟的升級與轉型。政府也積極推動潛艦國造計畫，期能提升國防產業。

在延攬外國人才及資金方面，副總統指出，政府積極鬆綁法規，正研議放寬人才居留限制，以吸引更多外國人才及募集國外資金投入研發創新。此外，也致力維持兩岸和平穩定，並與國際社會分享台灣自由民主與人權保障的經驗。

另外，陳副總統談及，自去年520上任以來，政府面臨很多長期累積的問題，必須承擔改革的責任，例如政府推動年金改革與司法改革，目的就是希望年金制度能夠穩定而永續，以及重建人民對司法的信賴；而無論改革的過程如何艱難，政府有決心，將以穩健、踏實的腳步推動改革，打造一個永續、公平及正義的國家。

副總統希望，與會者能利用這次機會加強與國內各界的交流，並將國軍保衛台海與亞太區域和平的貢獻帶回美國，協助台灣進行國際宣傳，運用在美國社會的影響力，持續為台灣發聲，協助政府推動外交工作。

他期盼，與會者繼續支持政府，「只有團結才有未來」，與國內同胞一起努力拚外交、拚改革、拚經濟，讓台灣社會愈來愈好。1060327

(中央社)