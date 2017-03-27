大陸中化收購瑞士先正達 引發基改疑慮
中國化工集團日前宣布收購瑞士先正達集團。若是這項交易獲得監管機構批准，業內人士預料，這起收購案會逐漸改變北京當局對基改作物限制，但也可能遭遇來自農民與消費者的反對。
先正達集團（Syngenta Ag）在基因改造作物種子技術上是國際領先企業，中國化工集團收購日前宣布以430億美元收購先正達集團。若是這項收購交易能夠完成，將是現今中國大陸規模最大的海外併購案。
華爾街日報報導，目前中國大陸仍禁止種植基因改造作物，但若是這項交易案獲得監管機構批准，中國大陸可能會逐步改變現有政策。外界預期，這項交易今年稍晚將會獲得批准。
報導指出，中國大陸對於基因作物的擔憂，一部分來自於民眾對中國大陸食品安全的廣泛不信任。近年來中國大陸曝光的食品安全醜聞，導致數千人罹病，甚至死亡。2008年的三聚氰胺毒奶粉事件導致近30萬嬰幼兒健康受到危害，是中國大陸最嚴重的食安事件之一。
中國大陸種子市場規模龐大，每年交易額高達170億美元，全球種子企業都對大陸市場虎視眈眈。但北京當局對基因改造種子的限制，讓外國企業很難與本地競爭者拉開距離。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。