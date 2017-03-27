大陸中化收購瑞士先正達 引發基改疑慮

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中國化工集團日前宣布收購瑞士先正達集團。若是這項交易獲得監管機構批准，業內人士預料，這起收購案會逐漸改變北京當局對基改作物限制，但也可能遭遇來自農民與消費者的反對。

先正達集團（Syngenta Ag）在基因改造作物種子技術上是國際領先企業，中國化工集團收購日前宣布以430億美元收購先正達集團。若是這項收購交易能夠完成，將是現今中國大陸規模最大的海外併購案。

華爾街日報報導，目前中國大陸仍禁止種植基因改造作物，但若是這項交易案獲得監管機構批准，中國大陸可能會逐步改變現有政策。外界預期，這項交易今年稍晚將會獲得批准。

報導指出，中國大陸對於基因作物的擔憂，一部分來自於民眾對中國大陸食品安全的廣泛不信任。近年來中國大陸曝光的食品安全醜聞，導致數千人罹病，甚至死亡。2008年的三聚氰胺毒奶粉事件導致近30萬嬰幼兒健康受到危害，是中國大陸最嚴重的食安事件之一。

中國大陸種子市場規模龐大，每年交易額高達170億美元，全球種子企業都對大陸市場虎視眈眈。但北京當局對基因改造種子的限制，讓外國企業很難與本地競爭者拉開距離。1060327

(中央社)