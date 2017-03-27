公車進校園 屏科大機車事故降3成4

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屏東縣政府為降低屏東科技大學學生機車使用及事故，自民國104年起與屏科大合作推動「公車進校園」計畫，機車事故由民國104年400件減少至民國105年264件，減少34%。

縣府表示，508、509、510等3條公車路線民國105年平均月運量達5500到6000人次，機車事故件數由民國104年400件減少至民國105年同期264件，減少34%；機車受傷人數由民國104年514人減少至民國105年同期446人，減少約13.2%。

縣府表示，今年已爭取並獲得交通部公路總局補助新台幣850萬元持續推動，除調整508屏北線繞駛進入校園，另新闢「509屏科大-火車站」及「510屏科大學生賃居」等2條市區公車路線，希望吸引學生搭乘並養成習慣，減少機車持有及使用比率，逐年降低學生交通事故發生機率。

屏東科技大學校園占地298.3公頃，因校園廣闊、地形起伏，學生在校園內得靠機車代步，造成校園空氣、噪音汙染及交通事故等問題。1060327

(中央社)