有夠愛偷！竊完藝人謝麗金的店又犯案

施姓嫌犯偷竊時還不斷注意店內監視器，店家公佈監視器，提醒同業小心。（照片由警方提供）

警方從嫌犯禿頭特徵及粗框眼鏡、瘦小身形，研判就是偷遍大台北地區有30多條前科的施姓男子。（照片由警方提供）

警方查獲犯案工具並起出5000元現金。（照片由警方提供）

又抓到了！台中市一中商圈一家早午餐店26日遭闖空門，小偷偷走現金、平板電腦，警方調查發現，50歲施姓嫌犯原來是個慣竊，藝人謝麗金和朋友投資的酒吧、唱片行、髮廊都被他偷過，在北部落網不到一星期竟跑到台中再度犯案，店家也公布監視器，提醒同業小心。

警方認出施嫌疑似偷遍大台北地區的慣竊，這個月12號跑到藝人謝麗金開的酒吧行竊，接著又到西門町偷唱片行和髮廊，2天偷了3家店。育才派出所副所長羅文良表示，施嫌趁店家打烊闖入打開收銀機把所有現金裝進口袋裡，還不斷注意店內監視器，發現有鏡頭立刻用外套的帽子遮住臉，讓店家損失16,000元。

警方調查，施嫌趁未營業的時間由該店家廁所的氣窗進入，偷走收銀機、現金、及一台ipod touch，並從施的禿頭特徵及粗框眼鏡、瘦小身形，研判就是偷遍大台北地區有30多條竊盜前科的施姓嫌犯，循線將他逮捕，在他身上起出5000元現金，但偷竊物品早已變賣。

(中時)