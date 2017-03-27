有夠愛偷！竊完藝人謝麗金的店又犯案
又抓到了！台中市一中商圈一家早午餐店26日遭闖空門，小偷偷走現金、平板電腦，警方調查發現，50歲施姓嫌犯原來是個慣竊，藝人謝麗金和朋友投資的酒吧、唱片行、髮廊都被他偷過，在北部落網不到一星期竟跑到台中再度犯案，店家也公布監視器，提醒同業小心。
警方認出施嫌疑似偷遍大台北地區的慣竊，這個月12號跑到藝人謝麗金開的酒吧行竊，接著又到西門町偷唱片行和髮廊，2天偷了3家店。育才派出所副所長羅文良表示，施嫌趁店家打烊闖入打開收銀機把所有現金裝進口袋裡，還不斷注意店內監視器，發現有鏡頭立刻用外套的帽子遮住臉，讓店家損失16,000元。
警方調查，施嫌趁未營業的時間由該店家廁所的氣窗進入，偷走收銀機、現金、及一台ipod touch，並從施的禿頭特徵及粗框眼鏡、瘦小身形，研判就是偷遍大台北地區有30多條竊盜前科的施姓嫌犯，循線將他逮捕，在他身上起出5000元現金，但偷竊物品早已變賣。
(中時)
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