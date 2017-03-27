住家後方水溝臭快20年 民眾陳情「凍抹條」

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防火巷水溝打通，讓這裡近20年的死水變活水，還給民眾乾淨的生活環境。 （張妍溱翻攝）

台中市北區學士路上有10幾戶店家，集體向邱厝里辦公室陳情，指責當年防火巷水溝設計錯誤，導致住家後方水溝不通，幾乎沒有排水功能，每逢下雨水溝中垃圾、泥汙全溢出路面，甚至淹出人行道和馬路，臭了快20年，生活品質受到影響。

一位民眾抱怨指出，當初錯誤的設計到處陳情無人理，只要一下雨人行道濕滑、滿佈垃圾，曾造成行人滑倒，還傳出陣陣惡臭，聞起來令人作噁。

邱厝里里長高敏裕說，學士路140號至156號一整排店家，後面防火巷水溝20年來堵塞，不論下雨、大熱天時，溝水就會滿溢出路面，為解決臭水淹家門問題，20年來以人工方式清淤，甚至自掏腰包出動大型清溝機具處理。

建設局表示，獲悉後立即派員到現場勘查、了解，發現約300公尺長水溝中間有高20公分、寬近10公分水泥隔間擋住，導致水流無法通到美德街排水系統，必須要打通，讓這裡近20年的死水變活水，還給民眾乾淨的生活環境。

(中時)