住家後方水溝臭快20年 民眾陳情「凍抹條」
台中市北區學士路上有10幾戶店家，集體向邱厝里辦公室陳情，指責當年防火巷水溝設計錯誤，導致住家後方水溝不通，幾乎沒有排水功能，每逢下雨水溝中垃圾、泥汙全溢出路面，甚至淹出人行道和馬路，臭了快20年，生活品質受到影響。
一位民眾抱怨指出，當初錯誤的設計到處陳情無人理，只要一下雨人行道濕滑、滿佈垃圾，曾造成行人滑倒，還傳出陣陣惡臭，聞起來令人作噁。
邱厝里里長高敏裕說，學士路140號至156號一整排店家，後面防火巷水溝20年來堵塞，不論下雨、大熱天時，溝水就會滿溢出路面，為解決臭水淹家門問題，20年來以人工方式清淤，甚至自掏腰包出動大型清溝機具處理。
建設局表示，獲悉後立即派員到現場勘查、了解，發現約300公尺長水溝中間有高20公分、寬近10公分水泥隔間擋住，導致水流無法通到美德街排水系統，必須要打通，讓這裡近20年的死水變活水，還給民眾乾淨的生活環境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。