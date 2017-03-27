基隆市府重新規劃中正公園 盼有「全國最長溜滑梯」

基隆市今日於中正公園忠烈祠舉行106年春祭國殤大典，基隆市長林右昌代表向先賢烈士表達追思之意，會後他視察公園內的各項設施，同時宣示不排除未來利用中正公園的高低差、來建設一條全國最長的溜滑梯給兒童遊玩。

今日林右昌率領市府各級主管，以及基隆市軍、公、民各界代表及烈士遺眷百餘人，參加今年度的春祭國殤大典。林右昌以主祭者的身份，依序上香、獻花、獻酒、獻果，在祝禱的儀式中，與陪祭者共同完成這項緬懷、追思先人儀式。

會後林右昌同時進行中正公園的視察，市府表示，去年開始就已開始進行「希望之丘」都會公園整體規劃案，因為公園佔地面積超過10公頃，也是基隆的地標，因此特別把它作為重要的改造地點，並將公園設為兩處入口規劃案來進行。

至於居民都很關心的兒童遊樂設施，林右昌說，目前都著手重新規劃中，希望能夠善用中正公園的高低差地形，不排除規劃全台灣最長、最有趣的溜滑梯道，重現這個地方的特色，希望讓它成為全市兒童歡樂的據點，甚至是全台灣兒童遊樂場朝聖的地方。

同時林右昌也說，未來公園內將拒絕出現「罐頭式遊具」在兒童遊樂場出現。他認為，這些罐頭式遊具在現今時代已不好玩，而且昂貴且維修不易，且地墊在基隆的氣候容易造成濕滑現象，未來將採用更好的設計，提供兒童安全的空間，同時節省維修管理費用。

而在兒童節前夕，市府也不停發送利多，目前市府已指示各區公所，在轄區內選擇一處鄰里公園，規劃作為特色公園，除了中正公園以及在標竿計畫內的百福公園進行改造外，各區都至少會有一處，透過這樣特色公園改造行動後，讓更多家長、小朋友都樂意去使用這樣的兒童遊憩空間，最後則是推動到全市所有鄰里公園。

(中時)