如果兒童劇團到訪基隆 3月31日開放索票
基隆市政府政風處將舉辦「2017基隆海洋兒童藝術節」活動，其中邀請超人氣的「如果兒童劇團」演出「番茄大戰」品德教育兒童劇，除了讓小朋友可以看到劇團的演出以外，現場還有闖關遊戲讓親子共遊，另外，民眾只要攜帶今年3、4月份發票至國稅局、稅務局等宣導攤位，即可依指定發票張數兌換宣導品。
「如果兒童劇團」是國內知名的兒童劇團，劇團常用生動的故事以及演員超凡的演技，來征服小朋友的眼睛，並透過故事的內容，達到寓教於樂的效果，而此次劇團受基隆市政府政風處邀請，來基隆演出品德教育兒童劇，希望小朋友們在觀賞節目之餘，也能學習到優良品德的重要性。
政風處指出，本場兒童劇的演出定在4月9日5周日的下午3時進行展演，於當天下午2時30分開放進場，而索票的日期則定於3月31日上午9時到下午5時30分開放索票，而每個人限索4張，發完為止。
除了兒童劇的演出外，當天在文化中心廣場還有設置許多闖關攤位，可以讓親子一同參加，若過關還可以拿到贈品，另外國稅局也在場推廣活動，只要持3、4月發票至國稅局、稅務局等宣導攤位，依發票張數就能兌換不同贈品，呼籲市民不要錯過好康。
(中時)
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