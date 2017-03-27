櫻花蝦、紅藜巧克力推陳出新 福灣莊園打造巧克力帝國

東港福灣莊園行政主廚許華仁指出，現除結合在地農特研發櫻花蝦、紅藜等創新口味的巧克力外，近期還將與農友創立「保證責任屏東可可生產運銷合作社」，一同打造巧克力王國。(謝佳潾攝)

福灣莊園出產的特色巧克力。（謝佳潾攝）

福灣莊園推出巧克力DIY活動。(謝佳潾攝)

創新經濟鏈！東港福灣莊園除結合在地農特自行研發櫻花蝦、紅藜等創新口味的巧克力外，近期還將與農友創立「保證責任屏東可可生產運銷合作社」，行政主廚許華仁指出，與農民合作打造巧克力王國是願景，也是新型產業鏈的產生。

長年專研巧克力的許華仁，為讓巧克力的價值無限延長，屢屢推陳出新，以創新口味驚豔消費者，至今已經推出30多種創意口味，而近期在與農委會水土保持局的合作下，更以農特產紅藜、玫瑰及東港三寶之一的櫻花蝦為食材，製出獨特的紅藜、櫻花蝦巧克力。

「穀類的香氣很適合做巧克力。」許華仁說，利用屏東產出的紅藜及可可製成的巧克力，有一種獨特的香味，可以說是很有屏東味，因此在打造巧克力王國的藍圖中，屏東農特成了不可或缺的元素，也因而產生了經濟鏈的構想，若與農友穩定合作，不僅有利巧克力發展，也有助於農民生計。

去年底，許華仁策畫出「保證責任屏東可可生產運銷合作社」方案，目前送審中，他說，讓合作社擔任採買、分級可可的角色，如此一來不僅農友有實際運銷的場所，業者也可以透過合作社買到高品質的可可，一舉兩得的運作深信可獲得高效益。

他強調，巧克力王國是以全台甚是全世界為發展目標，但在走出去前必須先讓大家看見家鄉的好，因此屏東農特的結合是首要關鍵，也是獨創特色的重點。

(中時)