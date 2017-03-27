史上第一次！滿屋子私藏「常玉」大公開 驚呆戴忠仁
華人第一代油畫家中，目前最具影響力、同時也是市場價值最高的莫過於常玉，動輒上億計算，而全球最具份量的常玉收藏家就在台灣！國寶檔案主持人戴忠仁今天採訪一屋子的常玉，這也是有史以來，在媒體中呈現常玉的私人收藏陣容規模最大的一次。
今天一大早六點多鐘戴忠仁的團隊從台北出發，赴中部訪問低調而重要的收藏家施俊兆，一進入展示空間，眾人都目瞪口呆，對於所見到的常玉作品都精美感到驚訝和興奮。施俊兆收藏常玉的作品已經有15年的歷史，在不停機連續兩個小時的錄影訪談過程中，施俊兆先生談話流暢、完全沒有NG，向來對節目品質很挑剔的戴忠仁表示，施先生是極少數口袋和腦袋都有實力的收藏家。
「這一屋子的常玉」近期將在戴忠仁主持的「國寶檔案」中播出，施俊兆伉儷今天盛情接待戴忠仁，臨別時也熱情的說「歡迎常來」，戴忠仁滿臉笑容的謝謝說：「你說的我都當真！」
(中時電子報)
關鍵字：戴忠仁
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