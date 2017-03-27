銅鑼國小棒球隊成軍10年 全勝佳績首嘗冠軍滋味

銅鑼國小校長林志章（左）、後援會長李信嵩（右）肯定小朋友文武雙全的優異表現。（陳慶居攝）

銅鑼國小棒球隊成軍10年首次拿到冠軍，球員隊呼在在展現旺盛戰力。（陳慶居攝）

苗栗縣銅鑼國小棒球隊成軍10年，一切克難練球，但大小型比賽幾乎不缺席，累積球場經驗，今年3月苗栗縣國小棒球運動聯賽中，賽前雖不被看好，卻以全勝佳績首嘗冠軍滋味，5月將代表苗栗遠征台南的全國總決賽。

銅鑼國小棒球隊後援會長李信嵩表示，小朋友在3天聯賽期間，不僅要克服天候因素，更要面臨體能極大挑戰，不過4至6年級的7男3女共10名球員，在教練彭文中和曾天佑細心指導及調度下，從一支絲毫不被看好的球隊，能在列強中克敵獲全勝奪得冠軍，實屬不易。

教練彭文中表示，隊長陳健豪、隊員張凱鈞等多名球員，都是投、打、跑俱佳的實力型好手，尤其多年來都仰賴苦練後才贏得佳績，未來潛力無窮。全隊不論練球或呼口號，都十分響亮顯得戰力旺盛。

代理校長林志章說，棒球隊不只要求在球技方面進步，更希望他們兼顧課業，因此對於課業要求相當嚴格，透過課輔機制，使學生成績均能保持水準，張凱鈞在2016年徐生明國際少棒錦標賽，榮獲徐生明獎學金，女球員曾暐晴也獲徐生明盃作文比賽佳作，在在展現球員文武雙全的特質。

(中時)