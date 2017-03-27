郭富城將成人夫 經紀人沒否認

藝人郭富城傳將迎娶中國網紅方媛，最遲6月初就會正式成為人夫。郭富城經紀人小美今天沒否認，「城城只是作為一個適婚年齡的人要做的事」，還說郭富城在年初就有計畫結婚。

「蘋果日報」報導，51歲香港天王郭富城（城城）已於3月4日在香港祕密申請「擬結婚通知書」，迎娶小22歲中國網紅方媛，最快3個月內完成手續，最遲6月初就會正式成為人夫。

中央社記者晚間取得郭富城經紀人小美的回應，小美表示她人在武漢，外界關心郭富城結婚一事，小美說，「再一次謝謝大家的關心。對於城城已有結婚的計劃，已經是在年初的事，而他亦公開表示過他在這方面的意向。至於其他的細節、流程，就真的是尊重城城家人的意願」。

小美表示，「他們是希望完全簡約低調去完成，城城亦只是作為一個適婚年齡的人要做的事，所以並不存在任何大驚小怪。我作為城城的長期合作伙伴，亦見證著他的成長，所以我依然是那一句：希望大家給予最大的體諒和祝福」。1060327

(中央社)