台灣情侶失蹤 尼泊爾警方直升機搜尋
台灣年輕人梁聖岳、劉宸君在喜馬拉雅山區失蹤，尼泊爾警察總局已通知所有山區警察哨所協同山區嚮導搜尋，警方還動用了直升機到山區進行空中搜尋任務，但沒有任何發現。
失蹤者家屬則在駐印度代表處協助下，於加德滿都等候消息。
尼泊爾警察總局官員告訴中央社，在獲知梁、劉2人在尼泊爾的喜馬拉雅山區失蹤後，警察總局已正式立案並通知山區所有駐警哨所，協同當地嚮導一起在梁、劉2人可能行經的路線搜尋2人下落。
此外，尼泊爾警察局昨天也由一名副局長偕同中華民國駐印度代表處官員與梁、劉2人家屬會面，並在家屬同意下，再聘請3名嚮導從梁、劉2人原訂22日要與台灣友人會合的藍塘村（Langtang Village）反推，往梁、劉2人可能行經的路線追溯尋人。
駐印度代表處官員也主動與尼泊爾喜馬拉雅山救援協會（HRA）、尼泊爾徒步旅行社協會（TAAN）聯繫，兩個協會都已通知救援人員和嚮導，到山區搜尋梁、劉2人下落。
不過，由於尼泊爾喜馬拉雅山區最近氣候不穩定，仍持續有下雪和雪崩等狀況發生，且路況很差，對搜尋工作帶來一定程度的干擾。
梁聖岳和劉宸君2月下旬抵達尼泊爾，於2月22日到尼泊爾喜馬拉雅塔曼（Tamang）山區健行，3月3日最後一次與家人聯繫後，原訂3月10日與家人連絡卻失聯，家人等到15日仍沒有音訊後，即向外交部及駐印度代表處請求協尋。
根據當地旅行社表示，雖然梁、劉2人走的路線是比較容易的路線，但因為他們入山那天開始下大雪，2人不但堅持繼續行程，也拒絕雇用嚮導，在山區大雪變數多的情況下，確實容易發生危險。1060327
(中央社)
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