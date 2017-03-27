法智庫：此刻不救歐盟將再無機會

1個極具影響力的法國智庫今天警告，法國與德國的領袖必須善用兩國大選後開啟的機會之窗，為單一貨幣的歐盟注入新的動能，否則就得冒歐盟失敗的風險。

與法總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）、費雍（Francois Fillon）有連結的獨立研究機構「蒙田研究所」（Institut Montaigne），在這份77頁、名為「我們所需的歐洲」的報告裡，呼籲建構「多速歐洲」（multi-speed Europe）。

所謂「多速歐洲」指的是，容許成員國以不同的步速加強整合，也就是並非每個歐盟國家會同時參與歐洲一體化進程的每一階段，有意願的國家可以在安全、稅務等領域加速一體化，德國、法國及義大利等國領導人都贊同這個想法。

但也有歐盟成員國不認同「多速歐洲」想法，除羅馬尼亞反對外，波蘭也持疑慮態度，認為若先進的成員國早一步深化整合，其它成員國就會遠遠落在後面。

路透社報導，數月來諮詢歐洲商界、政壇與銀行界領袖人士而完成的這份報告，可能供新任法國總統用做施政藍圖。

多項民調指出，親歐洲的前銀行家馬克宏，將在5月7日法國總統選舉第2輪決選投票，擊敗反歐盟的極右翼「民族陣線」（FN）黨魁瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）。

法國行動電話與電信集團「Orange」財務與策略長費南德茲（Ramon Fernandez）是製作這份報告團隊的首席，他告訴路透社：「我們現身處一個對歐洲極端危險的地緣政治環境」

曾任法國財政部長的費南德茲說：「如果我們的領導人要形塑歐洲的未來並使其重拾動力，要就是現在，否則就沒機會了。這個政策絕對有其必要，2017年將是決定性的一年。」

報告還呼籲歐洲紓困基金的「歐洲穩定機制」（ESM）應轉型成為一個成熟且完整的貨幣基金，以及1個能對抗外國公司與跨國併購者的強硬歐洲捍衛者，以創造歐洲的優勢。

對外政策上，儘管英國脫歐和美國選出川普當總統，報告仍強調與英、美維持良好關係的必要，報告並指出，土耳其的政情演變使土國加入歐盟已無可能，因此建議可供土耳其替代加入歐盟的其他方式。（譯者：中央社陳亦偉）1060327

(中央社)