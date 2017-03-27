10元便當故事 莊朱玉女回故土揚芬

生前曾以10元自助餐行善的阿嬤莊朱玉女回來了。莊朱玉女雕像今天在澎湖吉貝紀念園區揭幕，繼續守護故鄉，讓其生前行善的行誼，供後人景仰傳頌。

世居澎湖，早年隨夫出外赴高雄打拼的莊朱玉女，因體恤當時在高雄碼頭工作的澎湖、台南同鄉的勞工與街友，在高市公園路橋下賣起「10元自助餐」，一賣50年，從未漲價，期間還變賣了多幢房子來彌補開銷，直到前年2月以96歲高齡過世，其無私奉獻行善的事跡才被傳開。

莊吉雄在母親過世後，以母親名義成立「莊朱玉女慈善基金會」製作雕像，今天由縣長陳光復、議長劉陳昭玲等人共同揭幕，包括前高雄市議長莊啟旺與市議員林瑩蓉等人也代表與會，讓其生前的無私奉獻行善事跡，代代永續傳承。

澎湖吉貝國小校長張素紋更將莊朱玉女阿嬤的善行製作成繪本，將在校內進行導讀，府會2位首長民代允列為澎湖鄉土教材。莊吉雄也代表基金會名義捐贈20萬元給社會處，由縣長陳光復代為接受。1060327

(中央社)