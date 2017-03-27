民進黨：國民黨別藉民調炒作黨主席選情

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民主進步黨發言人張志豪今天說，國民黨目前正值黨主席選舉，各組候選人都應拿出正面理性的政見及黨務改革方案來吸引黨員支持，切勿藉由公佈誘導式民調來企圖炒作黨主席選情。

國民黨今天公布民調指出，政黨支持度，國民黨為23.4%，略呈上揚態勢，民進黨則是15.6%。

民進黨發言人張志豪表示，國民黨目前正值黨主席選舉，各組候選人都應拿出正面理性的政見及黨務改革方案來吸引黨員支持，切勿藉由公佈誘導式民調來企圖炒作黨主席選情。

張志豪說，今天的這份民調不僅充滿情緒性，相關議題設定也意在政爭，分化國家團結、製造朝野對立，甚至聲稱自己支持度為23.4%、民進黨為15.6%，根本是「吹口哨壯膽」，呼籲國民黨主席洪秀柱，放下政爭和仇恨對立，對國民黨未來才有幫助。1060327

(中央社)