張信哲50歲生日 自稱心理年齡30歲

台灣歌手「情歌王子」張信哲昨天在北京過50歲生日。他在生日會上說，雖然已經50歲，但心理上還是年輕的人，「大概30歲吧。」

搜狐娛樂報導，雖然張信哲自稱有怪癖，不喜歡過生日，但在生日會現場的通道兩側擺滿祝賀的花籃。

包括湖南衛視主持人汪涵、大陸相聲演員岳雲鵬、大陸男藝人薛之謙、大陸女星范冰冰、香港藝人王祖藍等，光是藝人送來的生日花籃超過60個，感覺演藝圈的「半壁江山」都送來祝福。

張信哲說，雖然已經50歲，但自認為心理上仍是一個年輕人，大概只有30歲。這也是他外表保持年輕的原因，「一直做音樂，追求新東西，有新想法，就不會在生理年紀上變成50歲的樣子。」

媒體問他保養的方法？他笑稱跟大部分的男生一樣，沒有用什麼特別的方法，「就是強迫自己好好卸妝，好好洗臉。」

另外，張信哲新歌「好好愛個女孩」的MV當天進行全球首播。他認為，這張新專輯與以往完全不同，卻又帶著熟悉的張信哲味道，很適合他。1060327

(中央社)