因應新課綱 苗栗創新教學國際交流

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因應十二年國教推行新課綱，苗栗縣政府教育處舉辦2017學科創客學習寰宇天下國際亮點研討會，今天起一連3天，邀國內外專家學者與縣內英語輔導團教師分享創新教學特色經驗。

為提升教師專業成長及啟發創新教學知能，苗栗縣教育處舉辦2017學科創客學習寰宇天下國際亮點研討會，邀請美國北伊利諾大學5名教授、大陸北京王府國際學校4名主任，以及台中教育大學、清華大學、聯合大學教授，與縣內100多位英語輔導團教師，透過專題演講及教與學工作坊等型態，探討分享國際教育趨勢、英語教育課題與創新教學等。

苗栗縣政府自2014年與北伊利諾大學辦理Open Imagination國際教育菁英培育領航計畫，北伊利諾大學副院長沃克（David Walker）今天也率領4位專業教授前來分享教學經驗。

苗栗縣長徐耀昌表示，培養具國際競爭力的人才是縣府推展教育重要理念，透過國內外專家學者的專題演講及經驗分享，推廣創新教學教法，提升師資教育專業能力，期盼輔導團教師將成果帶回學校，運用在課程發展上，強化各校教學創新及學生學習，提升苗栗競爭力。

教育處指出，為期3天的研討活動除進行國際論壇外，也安排到校交流，分別參訪南河國小英語特色實驗教育、南湖國小中醫食農、君毅中學機器人創客學習、武榮國小行動載具、三義完全中學技職教育等課程。1060327

(中央社)