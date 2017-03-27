爸擔心治不好 孟國樹人症女童治療喊卡

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1名患有罕見「樹人症候群」的孟加拉小女孩接受治療後出院，他的父親今天告訴法新社，他很擔心女兒的病永遠無法痊癒。

英國廣播公司（BBC）1月時披露，這名叫卡敦（Sahana Khatun）的小女孩可能是世界上首位罹患樹人症的女性。

10歲的卡敦上月接受手術，去除因極罕見的疣狀表皮發育異常產生的樹皮狀增生物。達卡醫學院附設醫院（Dhaka Medical College Hospital）免費為她進行治療。

醫生先前宣布了初步手術成功的好消息，但卡敦的父親夏加哈（Mohammad Shahjahan）表示，這只讓她的狀況更加惡化，他不希望女兒接受進一步治療。

他告訴法新社：「他們去除那些樹皮狀增生物，但增生物隨後又長回來，甚至更加堅硬。」

「我很害怕。他們說我女兒需要再進行8到10次手術，但有什麼能保證她在那之後就會痊癒？」

醫院燒燙傷及整型外科部門負責人拉爾森（Samanta Lal Sen）表示，他希望卡敦繼續住院，以進行進一步手術，但她貧困的勞工父親表示拒絕。（譯者：中央社廖禹揚）1060327

(中央社)