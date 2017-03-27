占中廣東2支持者 港特首選完陸要宣判

香港特首才選完，不僅香港當局開始預約拘捕發起或參與「占中」運動的核心人物。廣東2名占中支持者已被羈押兩年多懸而不決，此案也突然有進展，法院今天通知將於31日宣判。

香港蘋果日報報導，根據中國大陸律師劉曉原消息，廣東佛山中級法院上午通知要對蘇昌蘭和陳啟棠被控煽動顛覆國家政權罪案件宣判。

法院書記表示，兩案將於31日早上宣判。上午9時先開庭宣判蘇昌蘭案，再開庭宣判陳啟棠案。

廣東維權人士蘇昌蘭2014年10月27日因在網上聲援並轉發香港占中照片被刑拘，至今已被羈押2年5個月。

廣東自由撰稿人陳啟棠（天理）曾在在網上刊文聲援香港占中運動。2014年11月25日遭刑拘，已被羈押2年4個多月。1060327

(中央社)