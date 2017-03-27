兒童節將至 板橋區公所轉贈弱勢愛心書包

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兒童節將至，新北市環島行善團由發起人顏維勳捐贈350個書包予板橋區公所，轉贈給板橋區弱勢學童，希望他們也可以度過一個快樂的兒童節。

書包發放活動將於28日發放，發放對象主要為板橋區低收入戶的國小學童及急難救助家庭，預估超過300戶家庭受惠。

板橋區長林敬榜表示，感謝環島行善團多年來的付出，善心義舉從不間斷，如愛心待用麵、協助弱勢家庭修繕房屋等，期許這些義舉仍夠達到拋磚引玉的效果。

(中時)