警啟動社區聯繫網 為迷失老翁找到家

警方啟動社區聯繫網，幫85歲劉姓老翁找到回家的路。(郭韋綺翻攝)

高市岡山警分局燕巢分駐所接獲在燕巢安招農會行銷部，有位迷失老人需要協助，員警到場後，見一名年約80多歲，穿著白色上衣、藍紫色長褲的老翁，呆坐椅子上，農會人員說，老翁獨自走進行銷部，說話含糊不清，不知如何幫他。

警方利用警政系統比對，發現並無相符的人，正當不知如何是好，副所長陳瑞林突然想到社區聯繫網，趕忙通知周遭鄰里長、熱心人士前來相認，並將老翁的特徵公告至燕巢分駐所臉書上，希望透過鄉民大家一同協尋。

經安招里長、瓊林里長等社區熱心人士幫忙，不久找到老翁家屬，原來85歲劉姓老翁患有失智症，獨自外出後找不到路回家，雖有讓其攜帶手鍊，但被老翁丟了，大家才無法及時的幫他找回家的路，幸好最後仍有連絡到，結束一場驚魂記。

(中時)