銘傳大學與日月光文教基金會 主辦環保議題辯論比賽

銘傳大學法律學院與財團法人日月光文教基金會，訂於5月22日至26日在銘傳大學共同主辦環保議題辯論比賽，歡迎北北基桃四市之高中職生以及全國大學法律系大學部在校生組隊參加，即日起至4月19日受理報名。

本次辯論賽由行政院環保署指導，財團法人日月光文教基金會贊助經費，比賽題目為「食品安全應以源頭物料管制為主／食品安全應以食品內容管制為主」，比賽分為高中職組及大學組，優勝隊伍及個人將獲頒獎金和獎盃。

高中職組及大學組團體獎各取前四名，頒給1萬元至6萬元不等之獎金及獎盃乙座，個人獎部分，從四強隊伍中各選出1名最佳辯士，各頒發5000元獎金及獎盃。高中職組再由參賽隊伍中擇優錄取優秀辯士數名，各頒發獎金2000元。

報名資格，高中職組限台北市、新北市、基隆市及桃園市之高中職在校學生組隊，最多24隊。

大學組限全國法律系大學部在校學生（進修班、在職班除外，具法律系雙主修或輔系資格者亦可），最多12隊，不得跨校組隊且須以學校名義參賽。每校以一隊為原則，依報名順序錄取，如報名截止後尚有餘額，得錄取第二隊。

參賽隊伍應於4月19日前繳交新台幣3000元保證金，未如期繳交者，除有特殊原因經主辦單位核准外，其報名無效。全程參與比賽及相關活動之隊伍，保證金無息全額退還，未全程參與比賽及相關活動者將視情況扣收保證金。4月22日以前棄賽退還一半保證金，4月23日以後棄賽，大會扣留全額保證金。

相關訊息請參閱「銘傳大學法律學院2017日月光環保議題辯論比賽簡章」。

(中時)