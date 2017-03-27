推動公車入校園 屏科大機車事故減少34％
屏東縣政府為降低學生機車事故，民國104年起與屏東科技大學合作推動「公車進校園」計畫，機車事故件數由104年400件減少至105年264件，減少34%；機車受傷人數由104年514人減少至105年同期之446人，減少約13.2%，執行成效良好。
屏東科技大學校園占地298.3公頃，校園廣闊、地型起伏，學生在校園內得靠機車代步，造成校園空氣、噪音汙染及交通事故等問題。配合交通部公路總局「大專院校公車進校園」計畫，縣府除調整508屏北線繞駛進入校園，另新闢「509屏科大－火車站」及「510屏科大學生賃居」2條市區公車路線。
今年縣府又爭取並獲得交通部公路總局「106公路公共多元運輸推升計畫」補助850萬元，持續推動，希望養成學生搭乘公車習慣，減少機車使用率，逐年降低學生交通事故發生機率。
(中時)
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