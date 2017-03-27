德國3月企業信心 創6年新高

德國Ifo經濟研究院周一公布，3月德國企業信心指數增至112.3點，是2011年7月以來最高點，與德國近來各項經濟數據成長相呼應，顯示美國總統川普（Donald Trump）新政及法國大選等外在動盪皆未動搖德國經濟。

周一報告是Ifo針對德國製造、營造、批發、零售等4大產業共7,000多家企業所做的調查，結果顯示德國企業對景氣現況的信心指數在3月增至119.3點，是2011年7月以來最高點。德國企業對未來6個月景氣的預期指數也增至105.7點。

(工商)