人前不掉淚 更強的「台灣AI」彭詩晴

彭詩晴WCBA球季結束返台。(林宋以情攝)

結束在中國WCBA拚戰的第3個球季，許久未見的彭詩晴，身著黑色西裝現身，笑容比以往親切，也多了一分成熟。上季無論場內、場外，從2號位改打控球，亦或胞兄意外驟逝，對她而言都是挑戰和考驗。

赴陸前被封為「台灣AI」，到現在被陸媒稱作「新疆彭庫里」(Stephen Curry)，彭詩晴即便上季起一肩扛起新疆女籃主控，在她身上看不見轉型的撞牆期，控球、得分不衝突也不牴觸，天生攻擊籃框欲望，讓她上季場均得分19.5分，高居非洋將第3高，場均上場37分鐘，後半段幾乎場場打好打滿。

「球隊需要我就要得分。打1號不是不能得分，攻擊手段不能少。」彭詩晴坦言本季曾以為球隊不會走這麼遠，原本設定8強目標，但最終拿下季軍，「教練企圖心很強，我們也不輕易被打敗，靠著大家的意志關鍵球拿下。」

彭詩晴前兩季效力WCBA新疆女籃。(新華社資料照)

過去號稱是「省話一姐」，擔任控球場上發號施令，對彭詩晴同樣一大突破，「改打1號位是很大的挑戰」場邊球迷鼓譟、又有DJ音樂，彭詩晴笑說，「我以前是不講話，聲音又小，常常喊了半天都沒聽見，下了場還要跟她們說，『可以看看我嗎？』」

能夠在WCBA站穩腳步，自我要求高的彭詩晴，改披新疆戰袍首年歷經不小挫折。2015年暑假由於亞錦賽甫結束，身體狀況仍在調適中，開季例行賽泰半時間都在板凳上度過，「當然會難過，走回去的路上都在哭。」但生性好強的彭詩晴沒讓教練知道。

彭詩晴（右）2015年瓊斯盃披中華女籃戰袍。(資料照季志翔攝)

「機會是留給準備好的人，不管教練用不用，如果妳把自己準備好，機會來了就是妳的。」在球隊主力受傷情況下，彭詩晴後半段打出身價，新疆女籃也在新成軍首年拿下WCBA亞軍。

以為披新疆戰袍第2年就能劍指金盃，球隊卻接連打擊，先是洋將帕克未到，隨後又現傷兵潮，例行賽最後排位賽主力馬雪亞膝韌帶斷裂報銷，彭詩晴則遭逢生離死別。在台灣的親哥哥車禍驟逝，彭詩晴敬業、也為了哥哥打完關鍵兩場球，才返台奔喪。

「一方面是球隊需要，當初會走上籃球這條路也是因為他。哥哥很喜歡籃球，所以也算是幫他完成。」即便言談中不帶情緒，但彭詩晴坦言影響不小，她淡淡地說，「現在會想比較多，畢竟我們家只有大哥在台灣，我從小就不在家，會想多陪陪家人。」

(中時電子報)