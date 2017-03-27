廣慈環評再闖關仍未過 修正後再審
北市環境影響評估委員會今天再次審查廣慈博愛園區開發案，委員、當地居民對部分內容仍有疑義，最終決議開發單位修正環境影響評估說明書後再審。
廣慈博愛園區開發案2月25日進行環評，因環評書內所載明的容積率不一致，有324%、314%跟300%，且還有錯字，被委員以「資料不足、準備差勁」退回，要求3個月內修正後再審。
環評委員會今天再行審查，當地大道里葉女士指出，廣慈容積率從原本的324%調降到300%，但樓地板面積卻從初稿的32萬2924平方公尺增加為33萬2414.4平方公尺，且原本建物最高僅26、27層，怎麼會長高到2棟28層、4棟27層，邏輯不通。
都發局長林洲民回應，樓地板增加部分在地下室，功能為避難性質，不計入容積率，但仍算入樓地板面積；而樓層部分，因應容積率調整，所以也重新設計，納入空中花園等「虛空間」，部分建物才增高。
林洲民解釋，從去年至今，容積率從324%調降為314%，再調降為300%，供宅戶數也由原本的2800戶調整為1520戶，而容積率300%是「天條」，超過的話連使照、建照都拿不到。
環評委員龍世俊指出，北市空屋率很高，不解都發局為何還要蓋高樓，認為也可開發綠地，不見得要蓋量體大的高樓；也有委員指出，開發後的排水系統設置也相當重要，否則會出現新的淹水點，要求開發單位進一步說明。
最終委員決議，開發單位應修正環境影響評估說明書內容，擇期再審。1060327
(中央社)
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