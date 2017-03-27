追黃金列車 台日聯手推鐵道旅遊

「2017新北市鐵道馬拉松接力賽」將於今年4月16日登場，今年攜手交通部觀光局、台鐵局、日本東武鐵道株式會社一同參與賽事，推出聯名的旅跑袋及紀念版的電子票卡。（池雅蓉攝）

「2017新北市鐵道馬拉松接力賽」與交通部觀光局、台鐵局及日本東武鐵道株式會社一同參與賽事，推出聯名的旅跑袋及紀念版的電子票卡。（池雅蓉攝）

新北市觀光旅遊局4月16日將舉辦第二次「新北市鐵道馬拉松接力賽」，已吸引近8000名跑者報名。今年交通部觀光局、台鐵局及日本東武鐵道株式會社也共同參與賽事，特別推出聯名的旅跑袋，更有四大電子票證的紀念版票卡，將提供給當天跑者、志工及參加鐵道微旅行抽獎中獎的民眾。

去年台鐵本就與東武鐵道合作，雙鐵「日光詣SPACIA」及「普悠瑪號」列車的塗裝互換，推出「黃金列車」，吸引不少鐵道迷追火車，本交流僅到3月底，為本次4月16日的接力賽也加開加班車，要送跑者往返福隆，並在福隆站停留，讓鐵道迷大飽眼福。

(中時)