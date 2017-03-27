被斷金援！富二代連搶2超商後載女友買毒慶生
台南麻豆一名35歲的富二代謝姓男子，原可過著人人稱羨的人生勝利組生活，但因其染上毒癮，母親為拉回兒子，斷絕對其金援，謝男27日清晨竟因缺錢買毒，持模型槍連搶麻豆2家超商，得手2500元後，載著女友買毒慶生，孰料，謝男早被鎖定，警方在案發後不到2小時就逮獲謝嫌。
35歲的謝姓男子，有毒品及強盜前科，為地方的治安人口，其家中從事精密儀表，累積不少財產，雖擁有讓人羨慕的家世背景，但謝並沒有過著人生勝利組般的生活，反而染上毒癮，讓家人相當擔心，謝母也心灰意冷斷絕對謝嫌的金援。
今天正好是謝嫌的生日，其原想買毒慶生，但因手頭緊缺錢，他竟穿黃色雨衣、戴著口罩、手持模型槍，到麻豆的超商亮槍行搶，得手後再轉往400公尺處的另家超商作案，2次行搶得手2500元。隨後，謝嫌載著林姓女友前往仁德買毒。
警方獲報後，調閱監視畫面，從身形、眼神判斷疑似是謝嫌，立即布線埋伏清查，果然在謝嫌位於麻豆國中附近的住家查獲。林姓女友看見警方大批人馬闖入，還以為是自己毒品通緝案露餡，沒想到員警是來抓行搶超商的男友，讓她相當錯愕。
警方在謝男屋內起出5把長短不一的瓦斯槍與模型槍，以及3公克的海洛因，謝嫌落網後，還不斷為女友求情說，「超商是我獨自1人去作案，跟女友無關，她也不知道我去搶超商」。
警方查出謝男6年前，曾在台北搶超商遭逮，巧合的是正好也選在生日當天作案，讓警方不解，為何喜歡在警局過生日。謝男訊後依強盜、毒品等罪嫌移送法辦，林姓女友則解送南檢。
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(中時)
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