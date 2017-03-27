嘉義縣再傳禽流感疫情 撲殺13349隻土雞

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嘉縣再傳禽流感疫情，撲殺13349隻土雞。（呂妍庭翻攝）

嘉縣再傳禽流感疫情，撲殺13349隻土雞。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣六腳鄉溫姓養禽場24日主動通報飼養土雞異常死亡，經嘉義縣家畜疾病防治所採樣送驗，今27日農委會家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性禽流感後，防疫人員已將場內1萬3349隻土雞全數撲殺完畢。

防治所表示，溫姓養禽場24日由特約獸醫師主動通報，其飼養8週齡土雞出現精神沉鬱，陸續死亡約300隻，防治所立即派員進行移動管制並採病雞送驗，檢驗確定感染高病原性禽流感，今上午進行全場撲殺清場。

(中時)