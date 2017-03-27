中信與史耐德還在磨合？ 楊培宏：會多溝通

中信兄弟領隊楊培宏（左）與外籍教頭史耐德。（中央社資料照）

中信兄弟本季教練團大改組，聘請具大聯盟選手資歷的史耐德（Quin Snyder）擔任總教練，希望由外籍教頭領軍，將球隊打造成美式球風，儘管經過春訓的磨合，球員似乎還無法適應，包括開季前2戰的特殊規定，也引發一些討論，對此兄弟領隊楊培宏做出回應。

中信今年找來史耐德執掌兵符，期待他能帶球隊打出美式球風，但從他帶隊起的一些做法，反而不像美式的「自主」，包括強調防守、從春訓起就要求球員的時間安排，另外還調整球隊守位，把張正偉從右外野調往左外野。

本季例行賽前2場比賽都在下午5點開打，史耐德要求球員在12點就抵達球場，其中第2戰的主場賽事，球隊到場時場地還未開放，全隊枯等半小時，但主場及客場賽前練習時間分別是賽前3小時和3個半小時，兄弟提早到場後也是在休息室乾等，另外還規定球員比賽結束後1小時才能出發離場。

對於這個狀況，楊培宏解釋，史耐德是求好心切，不了解台灣，以為球場會有能讓球員放鬆的器材，但聯盟人員通常也是賽前4小時才會到場，因此在協調後，之後球隊會改成在開打前4小時以內到場，至於賽後1小時離場的規定，經過協調後也改為45分鐘，「之後會跟總教練多溝通、多適應。」

調整外野守備一事，楊培宏表示，會把張正偉調到左外野，總教練考量的是傳球臂力的問題，因為右外野手臂力要很強，球隊也相信總教練的調度。

(中時電子報)