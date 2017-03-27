新吉工業區銷售開紅盤 可望創造200億商機
新吉工業區自第一區開創銷售佳績後，接續推出的第二區截至3月中，約1年3個月的時間，兩區域計有56家廠商核准申購，面積達27.02公頃，增加投資金額約90億元，經發局預估可為台南創造年產值約202億元，帶來近2500個就業機會，前景相當看好。
經發局副局長殷世熙表示，新吉工業區位於安南區和安定區交界，新闢2條寬約20米和40米的聯外道路，可串聯周邊國8、國道一號、國道三號等，交通相當方便。新吉工業區總開發面積約123.26公頃，產業用地約76公頃。
新吉工業區採公共工程和廠商建廠同步施工，目前進行區內填土整地和第一、二期公共工程施工，第一、二區的產業用地已填土完成，陸續點交給廠商建廠使用。第一、二區產業用地自公告後銷售情況不錯，有56家廠商核准申購，售出約68%面積。
殷世熙指出，第一區和第二區產業用地僅剩下12.9公頃，每筆約在355坪至1萬58坪之間，每坪6萬271元至6萬3960元，而售出的27.02公頃，帶來投資金額約90億元，預估可為台南創造年產值約202億元，增加近2500個就業人口。
殷世熙進一步說明，第三區產業用地可出售土地面積約11.3公頃，目前已公告出售，每筆面積在372坪至2889坪之間，每坪售價在6萬1379元至6萬4479元間，公告出售時間都到4月底為止，有申購意願的廠商可向經發局提出申購。
(中時)
關鍵字：新吉工業區
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