中壢3D彩繪天幕落成 埤塘像從地板浮出來

鄭文燦等人前往參加3D彩繪暨藝術天幕啟用儀式。（楊明峰攝）

桃園市中壢區莊敬廣場3D彩繪暨藝術天幕27日啟用，除有薄膜天幕提高廣場使用率外，更有富饒中壢意象的3D彩繪，包含埤塘地景、客家文化等，要讓民眾運動之餘，也能感受中壢的地景及文化魅力。桃園市長鄭文燦預告將推動「內壢之心—內壢變身改造計畫」，以台鐵內壢新站為核心，進行相關都市計畫規畫。

(中時)