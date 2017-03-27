立委劉櫂豪爭取清明連假東部火車班次

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針對清明節連假，東部鄉親訂不到返鄉車位，立委劉櫂豪要求台鐵局增開班次，台鐵局決定於3月31日加開5258車次普悠瑪號，晚上9點從台北發車往台東，4月4日增開5249車次普悠瑪號，下午15：20台東發車往台北。於3月28日凌晨零時開放訂位，提醒鄉親屆時及早上網購票。

另外針對台東觀光列車，台鐵局決議5月5日推出，預計每週五、六、日、一各加開1對來回莒光號分別為81、82車次，全車以台東團體訂位為主，以幫助台東觀光產業。

觀光列車規畫81車次於16：15台東發車，21：08到達台北，82車次於08：06台北開車13：04到台東，沿途停靠台北、松山、花蓮、池上、鹿野、台東等站，全車優先開放台東團體訂位，於開車前20日方開放其他訂位。

(中時)